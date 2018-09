PLQ: transports en commun gratuits pour les étudiants et les aînés

(Laval) Dans un autre engagement qui s'inspire de Québec solidaire, Philippe Couillard promet la gratuité des transports en commun pour les étudiants à temps plein et les personnes âgées. Une promesse évaluée à 200 millions par année. Il veut aussi « interpeller » la Caisse de dépôt et placement en vue de prolonger le REM vers Mirabel.

Le chef libéral s'était engagé plus tôt dans la campagne à rendre les soins dentaires gratuits pour les ados et les aînés démunis. QS avait annoncé dès le printemps dernier ses engagements sur une assurance dentaire publique universelle et une réduction de 50 % du tarif du bus et du métro pour tous. Des sondages ont montré que ceux-ci ont la cote dans l'opinion publique.

De passage à Laval mardi, Philippe Couillard s'engage à ce que les transports en commun soient gratuits pour les étudiants à temps plein, peu importe l'âge, et les aînés de 65 ans et plus. Ces clientèles bénéficient déjà de tarifs réduits dans bien des villes, comme à Montréal. Le PLQ estime à 280 000 le nombre d'usagers qui seraient visés (200 000 étudiants et 80 000 aînés). Les trains de banlieue et le REM sont compris dans la promesse libérale.

La somme de 200 millions servirait à compenser les sociétés de transport.

En début d'année, la Communauté métropolitaine de Montréal a annoncé son intention d'étudier l'idée d'implanter un tarif social pour réduire les coûts du transport en commun pour les moins nantis, une orientation qui diffère de la promesse libérale. La mairesse Valérie Plante appuie cette idée. C'était d'ailleurs l'un de ses engagements électoraux.

S'il est réélu, Philippe Couillard créerait le « Passeport mobilité », une application et une carte d'accès universelle, qui permettrait d'utiliser tous les services de transport collectif du Québec ; que ce soit le bus, le métro, le train, le taxi, l'auto-partage et le vélo-partage. Il tiendrait d'abord des consultations pour choisir le mode de tarification et la technologie. Le développement du Passeport mobilité coûterait 5 millions, estiment les libéraux.

Enfin, le Parti libéral compte « interpeller » la Caisse de dépôt et placement afin « d'étudier un possible prolongement du REM vers Mirabel ». Le tracé actuel s'arrête à Deux-Montagnes.