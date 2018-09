Sondage: la CAQ en tête, recul du PLQ, progrès du PQ et de QS

Le sondage réalisé pour Le Devoir et The Gazette auprès de 2014 répondants entre les 7 et 10 septembre accorde 37 % des appuis à la CAQ, comparativement à 29 % au Parti libéral (PLQ), 21 % au Parti québécois (PQ) et 11 % à Québec solidaire (QS).

Par rapport à l'enquête Léger précédente, le PLQ a perdu trois points, le PQ en a gagné deux et Québec solidaire, trois.

Le vote francophone, qui est déterminant pour les résultats électoraux, reste largement favorable à la CAQ (42 %), un peu moins au PQ (25 %) et peu au PLQ (17 %).

Le sondage indique aussi que 58 % des électeurs ont fait un choix définitif et que 44 % des répondants confient que les débats télévisés des chefs pourraient faire basculer leur vote.

La marge d'erreur du sondage Web est évaluée à plus ou moins 3,08 %, 19 fois sur 20.