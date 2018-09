Hôpitaux: stationnement gratuit ou limité à 7$ par jour, promet le PLQ

Son engagement se chiffre à 100 millions de dollars par année, une compensation qui serait versée aux établissements. Ils font des surplus d'environ 70 millions par année avec leur stationnement.

Selon l'engagement du chef libéral, les visiteurs des personnes hébergées en CHSLD pourraient stationner leur auto gratuitement.

Dans le cas des hôpitaux, le stationnement serait sans frais pour les patients atteints d'une maladie chronique ou ayant besoin de traitements réguliers (hémodialyse, par exemple). Les deux premières heures seraient gratuites pour les autres. Et le tarif serait limité à 7 $ par jour. Là où le prix est de moins de 7 $ à l'heure actuelle, il ne pourrait y avoir augmentation pour atteindre le plafond, indique le PLQ.

La CAQ a talonné le gouvernement dans ce dossier au cours du dernier mandat, lui reprochant une tarification « injuste et abusive ». Le parti de François Legault avait même créé un site web pour dénoncer les « tickets de Barrette ».

« 24 $ par jour dans 6 hôpitaux de Montréal et 10 $ ou plus par jour dans 30 hôpitaux du Québec : voilà les tarifs quotidiens tolérés par le gouvernement libéral en date du mois de mars 2018 », dénonçait le porte-parole en matière de santé François Paradis. Il précisait alors qu'un gouvernement caquiste rendrait le stationnement gratuit pour les deux premières heures et imposerait un plafond maximum de 7 $ à 10 $ par jour dans les établissements où les tarifs journaliers sont déjà supérieurs à ces montants.

Gaétan Barrette avait balayé les critiques de son vis-à-vis. « Juste pour démontrer, M. le Président, disons, le certain manque de profondeur de la réflexion, je vais dire au collègue qu'est-ce qui va arriver. Dans un stationnement qui est deux fois moins cher que dans les stationnements avoisinants, au CHUM, par exemple, le stationnement va être occupé par des gens qui ne vont pas à l'hôpital. (...) Mettons que je mets le stationnement du CHUM gratuit, M. le Président, à 8 heures, le matin, il n'y a plus personne qui est un patient, là, qui va pouvoir y aller parce qu'il va être occupé par quelqu'un d'autre. Ce sont des principes commerciaux simples », affirmait-il en Chambre.

Il a déjà qualifié d'« acceptable » la grille tarifaire du Centre hospitalier universitaire de Québec - dont la PDG était Gertrude Bourdon, aujourd'hui candidate libérale : 16 $ par jour (atteint au bout de quatre heures) et gratuité pour les 30 premières minutes.

L'an dernier, toujours au Salon bleu, M. Barrette rappelait avoir émis une directive aux établissements, chargés d'autofinancer le service de stationnement, visant à ce que la tarification soit « progressive » et adaptée « à la situation clinique des gens ». « Nous avons répondu aux critiques », disait-il. Il soulignait que la tarification relève des établissements et non du gouvernement.

« Je vais dire, M. le Président, à tout le public québécois que, lorsque la CAQ se lève pour faire certaines critiques, bien, que la population se rappelle que la CAQ est un parti, comme je l'ai dit récemment, de droite. Et un parti de droite, c'est un parti comptable. Et j'aimerais bien que le député de Lévis se lève, une fois de temps en temps, pour nous dire comment lui va gérer les dépenses en santé parce que là où nous emmène le député de Lévis, c'est très simple, M. le Président : un jour, il y aura à faire un choix entre une tarification de certains stationnements et les soins prodigués aux citoyens. Nous, on met le focus spécifiquement et précisément sur les soins à donner aux patients dans le cadre budgétaire qui est le nôtre », ajoutait-il.

Il renchérissait : « La CAQ est-elle capable de prendre l'intérêt des soins en premier plutôt que de faire de la politique purement partisane ? »

Le Parti libéral considère aujourd'hui qu'il a dégagé, comme le veut son expression fétiche, « les marges de manoeuvre » financières permettant de réduire la tarification.