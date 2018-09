Québec solidaire promet 38 nouvelles stations de métro

Québec solidaire a dévoilé ce matin la pièce maîtresse de son plan de transition économique, le Grand Montréal Express (GME), un projet de transports collectifs qui prévoit l'implantation de 38 nouvelles stations de métro dans l'île de Montréal et à Longueuil d'ici 2030.

Le parti s'engage à investir 10 milliards en «infrastructures de mobilité» dans un premier mandat, et 25 milliards au total d'ici 2030. Amalgame de lignes métro, de bus rapides et de tram-train, le GEM est prévu comme un complément au Réseau express métropolitain (REM) déjà mis en chantier par la Caisse de dépôt et placement du Québec. QS prévoit néanmoins rapatrier le REM «sous l'égide publique» en le rachetant à un coût estimé à 6 milliards. QS n'a pas encore précisé si cette somme était incluse dans les 25 milliards déjà annoncés ou si elle s'y ajoutait.

«Il est grand temps de sortir certains quartiers montréalais de leur isolement», a dit en point de presse Manon Massé, co-porte-parole de Québec solidaire. Le GME assurera des «connexions fluides entre tous les modes de transport», a-t-elle assuré.

«On ne sera plus forcés de passer par le centre-ville pour aller de Montréal-Nord à Ahuntsic», a-t-elle aussi illustré.

Québec solidaire prendrait sous son aile la ligne rose, promesse phare de Valérie Plante dans son élection à la mairie de Montréal, et l'inclut dans ses engagements formels. La formation politique désire également rallonger cinq stations sur la ligne bleue vers l'Est, suivant le tracé déjà mis de l'avant par le gouvernement libéral, mais il ajouterait également une station sur la ligne verte (vers l'ouest), deux stations sur la ligne orange (vers Saint-Laurent et Cartierville) ainsi que deux stations sur la ligne jaune, à Longueuil.

En inaugurant le métro de Montréal en 1967, le Québec est «entré dans la cour des grands», a fait valoir Mme Massé. «Il est grand temps de retrouver nos ambitions.»