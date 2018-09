Le député péquiste Guy Leclair retire sa candidature

« J'ai pris ce soir la décision de retirer ma candidature en vue des élections du 1er octobre. Je le fais avec regret, car être député de Beauharnois depuis 10 ans fut le plus beau défi professionnel que la vie m'ait accordé », a-t-il annoncé tard mercredi soir par voie de communiqué.

« Je suis confiant que la justice m'innocentera de l'accusation portée contre moi aujourd'hui et je suis reconnaissant à mon chef d'avoir défendu mon droit de citoyen à la présomption d'innocence », a-t-il poursuivi.

« Cependant j'estime que l'élection du Parti Québécois est trop importante pour que mon cas personnel détourne l'attention de nos propositions généreuses et pragmatiques, de notre combat pour l'indépendance, de notre équipe qui, je le sais, saura si bien servir les Québécoises et les Québécois. Je contribuerai dans les prochains jours au choix d'une nouvelle candidature qui saura poursuivre le travail de défense des citoyens de Beauharnois que je salue et remercie du fond du coeur », a-t-il conclu.

Plus de détails suivront.