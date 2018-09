Arrestation de Guy Leclair: Lisée n'a pas été informé pendant des semaines

(Rimouski) Les proches collaborateurs de Jean-François Lisée n'ont pas informé leur chef pendant des semaines que son député et candidat dans Beauharnois, Guy Leclair, avait été arrêté en juillet pour conduite avec facultés affaiblies.

« Des gens de mon entourage étaient au courant dans la semaine qui a suivi [l'interpellation de Guy Leclair]. Moi, je l'ai su le 24 août », a dit M. Lisée en expliquant le fil des événements. Ce dernier a donc été informé des faits allégués après le déclenchement des élections.

En conférence de presse à Rimouski, mercredi, M. Lisée a de nouveau défendu M. Leclair, clamant haut et fort son droit à la présomption d'innocence. Il s'est aussi défendu d'être plus tolérant envers son candidat qu'avec ses adversaires.

« On est dans une campagne électorale où la pression est extrêmement forte pour (...) jeter un député parce qu'il trouble la campagne. [La pression est forte] pour ne pas penser à la présomption d'innocence (...) et pour ne plus croire aux principes de justice. Moi, je n'embarque pas là-dedans », a vivement défendu Jean-François Lisée.

Selon le chef péquiste et l'équipe des communications du PQ, M. Leclair a reçu mardi une citation à comparaître devant un juge concernant son arrestation survenue dans la nuit du 12 au 13 juillet, à Salaberry-de-Valleyfield.

« J'ai fait mon droit. Je suis en politique depuis un certain nombre d'années et je me dis que cet homme a le droit (...) à son procès. (...) Je ne céderai pas à la pression parce qu'on est en campagne électorale », a dit M. Lisée mercredi matin lors d'une conférence de presse à Rimouski.

Plus clément envers son équipe ?

Jean-François Lisée, qui a affirmé hier que le député caquiste Éric Caire devrait quitter la politique puisqu'il a accepté un prêt d'un maire de sa circonscription, ne juge pas que le cas de Guy Leclair mérite la même sentence.

« En politique, en 2018, tu ne dois pas manquer de jugement de façon aussi claire. Pour moi, Éric Caire s'est disqualifié (...). Tu es député, tu prends un prêt d'un maire important de ton comté, si tu n'as pas compris que ce n'était pas éthique, tu n'as pas d'affaire en politique », a affirmé le chef péquiste mardi à Carleton-sur-Mer.

« Éric Caire a admis qu'il s'était mis dans une situation de conflit d'intérêts. Ça devrait avoir des conséquences. (...) Dans le cas de Guy Leclair, il dit ''je suis innocent''. (...) Moi, j'ai fait mon droit, je suis en politique depuis un certain nombre d'années et je me dis que cet homme a le droit à la présomption d'innocence », a dit M. Lisée mercredi, à Rimouski.

Si le parlement siégeait ces jours-ci, M. Lisée aurait pu demander à Guy Leclair de se retirer du caucus le temps d'un éventuel procès, a-t-il convenu. Or, en période électorale, lui demander de ne plus être candidat aurait des conséquences bien plus importantes.

« Ne plus être candidat serait comme démissionner de son poste de député », a-t-il dit.

Pas la première accusation

Le cas de Guy Leclair monopolise la campagne électorale du chef péquiste depuis mardi. Lors d'un rassemblement militant à Rimouski, M. Lisée avait dit aux journalistes que son candidat se rendrait disponible pour répondre aux questions. Ce dernier a plutôt publié un communiqué en soirée, mardi, pour réfuter les accusations qui pèsent contre lui.

« Je ne nie pas avoir été arrêté dans la nuit du 13 juillet 2018. Toutefois, je maintiens que je n'avais en aucun cas enfreint la loi. De surcroît, je n'ai jamais refusé de passer un alcootest. À deux reprises, j'ai obtempéré aux demandes des policiers afin de me soumettre à leur test », a-t-il écrit.

« Évidemment, je prouverai mon innocence. Le dossier suivra son cours et le tout se réglera devant les tribunaux », peut-on également lire dans son communiqué.

Par le passé, M. Leclair a par ailleurs enfreint à une vingtaine de reprises le Code de la sécurité routière et divers règlements municipaux de 2002 à aujourd'hui, notamment pour avoir circulé au-dessus de la limite permise, pour ne pas avoir porté sa ceinture de sécurité, pour avoir fait usage d'un cellulaire au volant et pour stationnements interdits, dont un dans un espace réservé aux personnes handicapées.

M. Leclair a également été mis à l'amende pour « avoir satisfait un besoin naturel dans une rue ou un endroit public » en 2011 devant un établissement titulaire d'un permis d'alcool de la Grande Allée à Québec.

Legault renvoie la balle à Lisée

Le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, participe mercredi midi à un lunch militant dans la circonscription de Guy Leclair, Beauharnois. Invité à commenter la conduite du député péquiste sortant, il a renvoyé la balle à ses adversaires.

« Je ne jouerai pas au donneur de leçon comme Jean-François Lisée, a dit M. Legault. Je vais le laisser se dépatouiller avec ses affaires. »

La veille, M. Lisée avait lancé une charge à fond de train contre le député sortant Éric Caire, affirmant que sa carrière politique « devrait être terminée ».

- Avec Fanny Lévesque et Martin Croteau, La Presse