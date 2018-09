La CAQ réduirait le nombre d'immigrants dès sa première année au pouvoir

M. Legault a visité une production maraîchère en serre à Sainte-Clotilde-de-Châteauguay, en Montérégie. Sur les 250 employés de l'entreprise, 170 sont d'origine étrangère. Il s'agit pour la plupart de travailleurs étrangers temporaires.

Dans cette région agricole, l'immigration est un enjeu important, a convenu la candidate caquiste dans Huntington, Claire IsaBelle. Car plusieurs entreprises agricoles peinent à trouver des employés.

« On n'a pas cette pénurie de main d'oeuvre quand on va chercher les étrangers, la population immigrante, la main d'oeuvre immigrante, a expliqué Mme IsaBelle. Ils nous aident beaucoup. Il faut considérer qu'ils sont essentiels. »

Or, la CAQ propose de réduire de 50 000 à 40 000 le nombre d'immigrants admis chaque année au Québec. Questionnée à savoir si cette proposition est compatible avec les besoins des agriculteurs, la candidate a indiqué que la mesure n'entrera pas en vigueur immédiatement.

« On ne va probablement pas baisser à 40 000 tout de suite, la première année qu'on est au pouvoir, a indiqué Mme IsaBelle. On va baisser probablement graduellement. »

Contredite

Cette affirmation a été contredite quelques minutes plus tard par l'entourage de M. Legault. On a précisé aux journalistes que la baisse du nombre d'immigrants aura lieu dès 2019, première année complète d'un éventuel gouvernement caquiste.

Plus tôt dans la campagne, François Legault a argué que la réduction temporaire des seuils d'immigration permettrait d'améliorer l'intégration des nouveaux arrivants à la société québécoise. Il a fait valoir qu'environ le quart des immigrants quitte la province.

Cette prise de position lui a valu de vives critiques du Parti libéral, qui juge que la pénurie de main d'oeuvre est le plus grave problème qui pèse sur l'économie québécoise.