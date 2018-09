Québec solidaire veut injecter 2 milliards en éducation

Promettant aux élèves, enseignantes et enseignants et au personnel scolaire qu'il ne les «laissera pas tomber», Québec solidaire s'est engagé ce matin à injecter près de 2 milliards en éducation s'il est porté au pouvoir, ce qui inclurait l'embauche de 4400 enseignants et professionnels.

La part du lion serait réservée aux infrastructures, où 1,6 milliard en 4 ans serait consacré à la rénovation ou à la construction d'écoles. QS reverrait du même coup le processus d'attribution des contrats pour ces travaux, afin de trouver «des solutions novatrices et de créer de véritables milieux de vie», a expliqué Alexandre Leduc, candidat solidaire dans Hochelaga-Maisonneuve.

Ce n'est pas un hasard si l'annonce a été faite dans cette circonscription, plus précisément devant l'école Hochelaga, rue Adam, qui est fermée depuis 2012 en raison de son mauvais état et qui ne fait toujours l'objet d'aucun plan de rénovation. Dans le même secteur, l'école Baril a rouvert ses portes l'automne dernier après avoir été fermée six ans. L'école Saint-Nom-de-Jésus, également fermée en 2012 en raison de la présence de moisissures, est quant à elle en rénovation.

Afin de contrer la pénurie de professeurs, qui «décrochent» en raison de conditions de travail «exécrables», QS a également promis qu'il embaucherait 2100 enseignantes et enseignants, de même que 2300 professionnels - orthophonistes, orthopédagogues et psychoéducateurs, notamment - dans un premier mandat sous un gouvernement solidaire. Des mesures estimées à 140 et 200 millions, respectivement.

«Les enseignantes - car ce sont surtout des femmes - n'ont plus envie de travailler dans les conditions actuelles, a dit la co-porte-parole du parti, Manon Massé. Elles quittent la profession alors qu'elles ont investi quatre ans dans leurs études. 25% quittent après sept ans. On est prêts à renverser la tendance installée par les vieux partis.»

Pour dénicher 2100 enseignantes et enseignants, alors que les commissions scolaires peinent présentement à dénicher personnel, au point où des étudiants universitaires se retrouvent sur le marché du travail sans avoir fini leur parcours universitaire, QS compte notamment rapatrier celles et ceux qui ont abandonné le métier au cours des dernières années.