Résidence aux Bahamas: Legault critique Eugenie Bouchard

La Presse a révélé lundi que la joueuse d'origine montréalaise a déménagé sa résidence officielle de la Floride, aux États-Unis, aux Bahamas.

Mme Bouchard n'est pas la seule joueuse professionnelle à utiliser ce genre de stratégie : 5 des 10 meilleurs mondiaux et 4 des 10 meilleurs joueuses résident à Monaco.

« C'est son droit, a convenu M. Legault lors d'un passage à Thetford Mines. Mais je n'ai pas aimé ça. »

« Je pense qu'on doit habiter là où on a été élevé, là où on a appris à jouer au tennis et payer ses impôts dans son pays », a ajouté le chef caquiste.