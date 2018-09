La carrière d'Éric Caire «devrait être terminée», martèle Lisée

De passage à Carleton-sur-Mer dans la Baie-des-Chaleurs, en Gaspésie, le chef péquiste a de nouveau affirmé mardi que « la crédibilité de François Legault en matière d'éthique » était entachée. Or, M. Lisée va un pas plus loin : Éric Caire n'a plus « d'affaire en politique ».

« Imaginez que Régis Labeaume donne un prêt à Agnès Maltais, [ou] que Valérie Plante me donne un prêt. Ce n'est pas possible ! », a illustré M. Lisée.

« En politique, en 2018, tu ne dois pas manquer de jugement de façon aussi claire. Pour moi, Éric Caire s'est disqualifié (...). Tu es député, tu prends un prêt d'un maire important de ton comté, si tu n'as pas compris que ce n'était pas éthique, tu n'as pas d'affaire en politique », a ajouté le chef du PQ.

En entrevue à une radio de Québec, mardi matin, le chef de la CAQ, François Legault, a affirmé que son député de La Peltrie ne s'était pas disqualifié d'un poste de ministre s'il remporte l'élection le 1er octobre prochain.

« Il n'est pas tassé. Je pense qu'Éric Caire a beaucoup de qualités », a affirmé le chef caquiste, soutenant que M. Caire avait commis une « erreur » dans un contexte bien particulier.

« Un député expérimenté comme Éric Caire qui a manqué de jugement comme simple député, qu'est-ce que ça dit sur le manque de jugement s'il était ministre ? Je pense que sa carrière devrait être terminée », a toutefois conclu Jean-François Lisée, mardi.