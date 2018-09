Couillard déplacerait des fonctionnaires en région

(Gaspé) S'ils sont réélus, les libéraux déplaceraient en région une partie des fonctionnaires et des cadres de trois ministères. Mais il faudrait d'abord qu'ils s'entendent avec les syndicats.

Les conventions collectives limitent en effet le déplacement des fonctionnaires. Un transfert peut se faire dans un rayon maximal de 50 kilomètres du domicile ou du « port d'attache » d'un fonctionnaire, selon le Syndicat de la fonction publique du Québec (SFPQ). Si le déplacement est plus important, l'employé a le droit de refuser. Les conventions collectives seront échues le 31 mars 2020.

Après le chef péquiste Jean-François Lisée, Philippe Couillard a pris mardi un engagement pour décentraliser les décisions vers les régions.

Ainsi, le chef libéral promet d'envoyer en Abitibi-Témiscamingue les employés et la haute direction du secteur des mines du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles.

Ceux du secteur des forêts du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs iraient au Saguenay-Lac-Saint-Jean.La Gaspésie accueillerait les fonctionnaires et la direction du secteur des pêches du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.

Enfin, les employés et les cadres du secteur de la mariculture de ce même ministère prendraient la direction des Îles-de-la-Madeleine.Les hautes directions de ces divisions de trois ministères se trouvent à Québec présentement. Il y a certains fonctionnaires en région, mais un nombre plus important devrait s'y rendre, en vertu de l'engagement libéral.

Le PLQ note que « la décentralisation se fera graduellement, en collaboration avec les acteurs syndicaux ».

Lundi, Philippe Couillard a promis la création d'un ministère des Régions et de la Vitalité du territoire, avec un ministre en titre à sa tête. Il n'y aurait pas embauche d'effectifs : on y transférerait du personnel actuel de la fonction publique.