Les libéraux s'en prennent à François Legault

De gauche à droite : le député et candidat dans LaFontaine Marc Tanguay, le député et candidat dans Mont-Royal-Outremont Pierre Arcand, et la députée et candidate dans Verdun Isabelle Melançon avaient convoqué les médias pour lancer des critiques à l'endroit de la CAQ François Legault, lundi à Montréal.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE