La CAQ «en contradiction» dans de nombreux dossiers, dit le PLQ

« Cafouillage », « improvisation », « éthique élastique » : un trio de députés et candidats du Parti libéral du Québec (PLQ) a convoqué les médias à Montréal lundi pour lancer des critiques à l'endroit de la Coalition avenir Québec et de son chef (CAQ), François Legault.

Pour Pierre Arcand, député et candidat du PLQ dans Mont-Royal-Outremont, la CAQ est « en contradiction » dans de nombreux dossiers, notamment celui de la nouvelle candidature de Christian Dubé, qui vient de quitter son emploi de premier vice-président à la caisse de dépôt pour devenir candidat de la CAQ dans La Prairie.

« M. Dubé a été impliqué entre autres dans la cimenterie de Port-Daniel, quelque chose que rejette catégoriquement M. Legault, a dit M. Arcand. Et il y a toute la question de l'indépendance de la caisse de dépôt. M. Legault a dit qu'il veut en faire un véhicule économique, alors que nous avons toujours prétendu que la caisse doit être indépendante du gouvernement. »

M. Arcand a aussi souligné que la CAQ semblait faire de « l'improvisation » sur la question de la Maison des aînés, un système d'hébergement censé remplacer les CHSLD.

« La Maison des aînés est devenue publique, elle est devenue privée, et elle est devenue un CHSLD privé conventionné. Tout ça s'est fait très rapidement. »

La députée et candidate dans Verdun, Isabelle Melançon, a dit que la semaine qui vient de s'écouler « a été une très mauvaise semaine » pour François Legault, mais probablement une « excellente semaine pour les électeurs et les électrices du Québec », qui commencent à voir le vrai visage du chef caquiste, selon elle.

« Cette semaine, on a lu en ondes [à Radio-Canada] ce qui était inscrit que le site internet de la CAQ, ses idées en faveur du pétrole, en faveur du gaz de schiste. Le lendemain, tout ça avait disparu du site. Côté timing, c'est un peu drôle. »

François Legault « change de discours s'il se trouve à Montréal, à Québec ou dans les régions, a-t-elle ajouté. Mais là, ça va de mal en pis. [...] La CAQ tente de camoufler, tente de manipuler l'information. Je trouve ça désolant, fâchant et triste à la fois »

La député et candidat libéral dans LaFontaine, Marc Tanguay a aussi pris la parole pour dénoncer « l'éthique élastique » de François Legault.

M. Tanguay a mentionné le cas du député sortant et candidat de la CAQ, Éric Caire, qui a accepté un prêt personnel de 55 000 $ du maire L'Ancienne-Lorette, Émile Loranger, il y a un peu plus d'un an. Le prêt a été remboursé, selon M. Caire.

« Nous n'avons pas l'entièreté des conditions du prêt, a dit M. Tanguay. Par exemple, ceux et celles qui nous écoutent à la maison doivent payer environ 9 % en intérêt pour un prêt d'un an. Pour Éric Caire, il a dit qu'il a remboursé 57 120 $, ce qui aurait été un taux d'intérêt de moins de 4 %. On voit que plein de questions demeurent, encore une fois. »

Des candidates de la CAQ réagissent

Du côté de la CAQ, la candidate Marguerite Blais a dit être déçue des attaques dont son parti et son chef font l'objet.

« Moi, je n'ai jamais aimé la politique où on démonise les autres. Alors on fait une campagne positive on s'occupe de notre propre terrain, on fait une campagne pour changer les choses et c'est la raison pour laquelle je suis avec la CAQ. Je ne ferai pas la campagne des autres », a dit Mme Blais, rencontrée en marge d'un rassemblement militant dans la circonscription de Vanier-Les Rivières à Québec.

La candidate caquiste Geneviève Guilbault a quant à elle dit trouver « désespérée » la décision des libéraux de s'en prendre à la CAQ.

« Je trouve que c'est même pathétique de convoquer des journalistes, qui sont par ailleurs occupés, pour venir parler de la campagne d'un autre parti. Nous, à la CAQ, on se concentre sur notre campagne, sur nos annonces, sur les enjeux qui préoccupent les citoyens. Et c'est là-dessus qu'on base notre campagne tous les jours. »

- Avec la collaboration de Martin Croteau à Québec