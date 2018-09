Deux promesses de la CAQ «moins pressantes» que d'autres

(La Prairie) L'école obligatoire jusqu'à 18 ans et le registre des délinquants sexuels restent des engagements de la Coalition avenir Québec, a assuré François Legault, lundi. Il a toutefois convenu qu'ils sont moins prioritaires que d'autres promesses de son parti.

La Presse a rapporté lundi que ces deux promesses de longue date sont devenues presque impossibles à trouver sur le site web de la CAQ au cours des derniers jours.

Le site de la CAQ a fait l'objet d'une refonte la semaine dernière. Depuis, les deux engagements ne sont plus visibles dans la section « Nos idées », dans laquelle les principales propositions du parti sont présentées.

De passage à La Prairie pour confirmer la candidature de Christian Dubé, M. Legault a confirmé que la CAQ reste favorable à l'école obligatoire pour les mineurs et à la création d'un registre de délinquants sexuels.

« On n'a pas changé d'idée sur ces deux positions-là, a dit M. Legault. On est toujours d'accord avec ces deux propositions-là. Mais à un moment donné, on essaie de se concentrer sur ce qu'il y a de pressant. »

Invité à préciser sa pensée, le chef caquiste a indiqué qu'il donnera priorité à d'autres engagements de la CAQ s'il est élu.

« Disons que c'est moins pressant que la prématernelle à 4 ans, que de revoir le mode de rémunération des médecins de famille, de plusieurs, plusieurs positions, a indiqué M. Legault. Mais ça reste là. »

Des médias ont rapporté en fin de semaine que les mots « natalité », « pétrole » et « gaz de schiste » avaient disparu du site de la CAQ.