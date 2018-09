Christian Dubé confirme sa candidature et promet d'achever son mandat

L'homme d'affaires, qui était jusqu'à la semaine dernière premier vice-président de la Caisse de dépôt et placement, a officiellement remplacé Stéphane Le Bouyonnec comme candidat caquiste dans cette circonscription de la Rive-Sud de Montréal.

M. Dubé a été élu à deux reprises sous la bannière de la CAQ dans Lévis, en 2012 et en 2014. Il a démissionné seulement cinq mois après les dernières élections pour se joindre à la Caisse.

Bien qu'il n'ait pas touché la prime de départ à laquelle il avait droit à ce moment, son départ a forcé la tenue d'une élection partielle qui a coûté plus d'un demi-million aux contribuables.

Cette fois, M. Dubé a exclu la possibilité d'écourter son mandat. Il s'est engagé « solennellement » à le compléter. Et ce, même si la CAQ devait se retrouver dans l'opposition au terme de l'élection du 1er octobre.

« Il faut que les gens comprennent que mon engagement sur la politique va passer par quatre ans comme député de La Prairie », a déclaré M. Dubé

Le retour en politique de M. Dubé, annoncé dimanche, a été immédiatement critiqué par les adversaires de la CAQ. Ils ont rappelé que les trains du Réseau électrique métropolitain (REM), piloté par la Caisse, seront construits en Inde, une décision qu'a vivement critiquée François Legault au cours des derniers mois.

Questionné sur ce sujet, M. Dubé a rappelé que le rôle premier de la Caisse est de fournir un rendement à ses déposants, c'est-à-dire l'ensemble des contribuables du Québec. Il renvoyé la balle au gouvernement Couillard qui, selon lui, aurait pu exiger que la société d'État privilégie des fournisseurs québécois.

« Il faut faire une différence entre les décisions qui sont de nature gouvernementale : le gouvernement pourrait ou pourrait ne pas décider qu'il y ait un contenu minimum québécois, a expliqué M. Dubé. Ça, c'est une décision du gouvernement. »

Le chef caquiste, François Legault, a abondé dans le même sens.

« Le gouvernement a investi 1,3 milliard dans le REM, a-t-il indiqué. Il aurait pu exiger, en échange de son 1,3 milliard, qu'il y ait du contenu québécois. C'est possible que les trains auraient coûté un peu plus cher, et donc moins de rendement, et je comprends la Caisse. Pour moi, c'est important de préserver l'indépendance de la Caisse, comme il y a deux missions. »