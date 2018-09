Plus aucun «nouveau» projet d'exploitation pétrolière, dit Lisée

(Matane) Jean-François Lisée affirmait dimanche qu'il « n'y aura plus aucun projet d'exploitation ou d'exploration pétrolière sur le territoire [du Québec], c'est terminé. » Or, alors qu'il est de passage en Gaspésie, lundi, il nuance ses propos : il n'y aura plus aucun « nouveau » projet, dit-il.