Développement régional: le PQ promet 83 millions supplémentaires

Jean-François Lisée a fait cette annonce dimanche sur le quai de Sept-Îles. De passage en Côte-Nord en clamant haut et fort la phrase-clé « Vive les régions libres ! », M. Lisée s'est plutôt fait répondre « le PQ c'est fini » par un marin qui a interrompu son point de presse en criant depuis un bateau.

Acceptant l'affront avec sourire, le chef péquiste a répondu « vous n'avez encore rien vu », puis il a détaillé son plan qui prévoit mettre fin au « droit de veto de Québec » envers les projets régionaux.

« Les sommes de développement régional, on va vous les donner et on va couper les cordons. [...] Vous n'aurez plus de tutelle de Québec, vous n'aurez plus [les fonctionnaires] qui regardent par dessus votre épaule et qui disent ça, ce n'est peut-être pas le bon projet pour ta région. C'est terminé ! », s'est exclamé M. Lisée, accompagné de la députée de Duplessis, Lorraine Richard.

Des budgets sur quatre ans

Pour diminuer la « paperasse » et assurer une meilleure stabilité du financement, Jean-François Lisée propose de donner aux régions des enveloppes budgétaires sur quatre ans, ce qui coïncide avec le cycle électoral municipal.

« À partir du moment où on a la liberté de décider, on a des comptes à rendre. Mais à qui ? Pas à Québec. On a des comptes à rendre aux citoyens de sa municipalité et de sa région », a dit le chef péquiste.