Un élément important de l'organisation au PQ claque la porte

M. Amyot n'a aucune expérience dans la logistique d'une tournée. La Presse révélait cette semaine que les frictions étaient fréquentes entre Mme Rioux et les stratèges du chef péquiste qui l'accompagnent sur l'autocar de campagne. En coulisses, on explique que les changements constants de scénario à la dernière minute exaspéraient les équipes chargées de préparer le passage de la tournée Lisée dans les événements. Le départ de Mme Rioux ne s'est pas fait sans éclats de voix.

Mme Rioux était depuis des décennies permanente au PQ, agent de liaison à l'époque des Jacques Parizeau et Lucien Bouchard. Très proche de Pauline Marois, elle avait pris du galon pour jouer un rôle central dans la logistique des déplacements des chefs péquistes.

« Notre campagne fonctionne très, très bien, mais on a une grande capacité d'adaptation qui alourdit le travail des gens. [...] Mme Rioux considérait que le nombre de changements qu'on fait, elle n'était pas à l'aise avec ça, donc on a dit très bien on va se réorganiser et dans une campagne il y a des ajustements de personnel qui se font. [...] S'il faut réagir dans la minute, on réagit dans la minute et il faut que toute l'équipe soit au quart de tour et on réagit dans la minute » d'expliquer Jean-François Lisée, interpellé sur ce départ par les journalistes.

« Mme Rioux a choisi de ne pas continuer dans ce poste-là, c'est une femme remarquable qui a donné énormément d'aide au Parti québécois ces dernières années, mais parfois dans une carrière il y a un moment où tu te dis j'ai tellement donné, là je trouve que je veux passer à autre chose. Je la respecte, je la comprends et je lui souhaite bonne chance pour la suite » de conclure Lisée.

- Avec la collaboration de Hugo Pilon Larose, La Presse