Les Premières nations pour régler la pénurie de main-d'oeuvre, propose Ghislain Picard

Le chef de l'Assemblée des Premières nations du Québec et du Labrador, Ghislain Picard, déplore que les politiciens présentement en campagne pensent uniquement sur l'immigration pour régler la pénurie de main-d'oeuvre, sans miser sur la population autochtone.

« Si vous parlez d'économie et de main d'oeuvre, arrêtez de vous limiter dans les solutions, regardez autour », a plaidé le chef Ghislain Picard.

Ce dernier a profité de la conclusion du premier Sommet des maires et chefs des Premières nations tenu à Montréal pour interpeller les partis provinciaux.

Lors de la rencontre de quatre heures, les participants ont justement discuté des difficultés à trouver de l'emploi. Les Villes ont d'ailleurs engagé à lutter contre racisme envers les Autochtones.

La mairesse Valérie Plante s'est dite renversée de la discrimination et le racisme envers les membres des Premières nations, certains se faisant refuser la location d'un logement simplement sur la base de leur nom de famille. L'élue déplore les préjugés et l'image négative d'itinérance et de consommation de drogue collant aux membres de certaines communautés, notamment les Inuits.