Tweet nocturne: Michelle Blanc plonge le PQ dans l'embarras

Il s'agit du deuxième matin consécutif où M. Lisée doit répondre à des questions concernant des écrits controversés d'un candidat. Mercredi, il a expulsé Pierre Marcotte, son candidat dans Drummond-Bois-Francs, qui a tenu des propos islamophobes. Cette fois-ci, le chef péquiste passe l'éponge concernant le tweet de Mme Blanc.

«Ce ne sont pas des propos qui doivent être tenus sur Twitter. Ces propos ont été retirés, ça a été mis en début de nuit, ça a été retiré en matinée. On a exprimé notre mauvaise humeur face à ça, elle s'est excusée», a dit M. Lisée.

Dans son tweet, Mme Blanc écrivait que le blogueur Xavier Camus pourrait être pédophile. Ce dernier a écrit par le passé des billets sur la candidate péquiste. Il a notamment évoqué qu'un de ses militants était proche de groupes ultranationalistes.

«Camus est un fromage qui pue de ses amalgames douteux et de sa fixation malsaine sur moi. Et vous êtes tout aussi douteux de reprendre ces conneries. Aimez-vous vous aussi les petites filles de 15 ans? C'est le genre de conneries qu'on raconte aussi à son propos», a écrit Mme Blanc dans une discussion qu'elle avait avec un autre utilisateur.

«Michelle Blanc est la cible d'insultes incessantes sur les réseaux sociaux de façon constante. Une politicienne en début de carrière politique doit apprendre à ignorer les insultes et ne pas y répondre. Ne pas y donner d'importance», a dit Jean-François Lisée jeudi.

«On est tous humains, on a tous un moment où notre presto peut sauter, mais il faut avoir un contrôle de soi encore plus fort quand on est candidate à une élection», a-t-il ajouté.

Michelle Blanc s'excuse

Sur Twitter, Michelle Blanc a écrit jeudi matin: «Je regrette d'avoir utilisé les mêmes tactiques au conditionnel qu'un certain Camus. Il tait tard et ce n'est pas mon habitude d'aller aussi bas que lui dans ces insinuations.»

«Vers 22h30 hier soir, la candidate péquiste a décidé de se venger de moi de la manière la plus ignoble qui soit: elle lance des accusations mensongères et gratuites de pédophilie. Comme elle l'admet du même souffle, ce sont des "conneries". Bah oui, mais elle diffuse ces calomnies», a pour sa part écrit le blogueur Xavier Camus sur sa page Facebook.

«Évidemment, je n'ai même pas à me justifier vis-à-vis ces inventions, que ce soit mes proches ou des amis.es Facebook, tout mon entourage est sidéré par la violence de ses accusations. Cela est totalement inacceptable et est digne de poursuites judiciaires. Cela est indigne d'une politicienne qui aspire aux plus hautes fonctions», a-t-il poursuivi.

Du calme sur Twitter

Jean-François Lisée constate que les militants politiques peuvent afficher un certain niveau de hargne sur les réseaux sociaux. Aux péquistes, il leur envoie un appel au calme dans le cadre de la campagne électorale.

«Je rappelle à tous les péquistes et sympathisants péquistes qui sont sur Twitter d'être de bonne humeur. On n'attire pas des votes avec du vinaigre, on les attire avec une attitude positive », a-t-il dit lors du point de presse matinal de cette huitième journée de campagne.

«Lâchez votre ordinateur, appelez le bureau de votre candidat péquiste et allez faire du porte-à-porte», a-t-il conclu.