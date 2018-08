Minoritaire, Legault ne voudrait pas d'une coalition avec le PQ

Le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault, rejette catégoriquement la possibilité de former une coalition avec le Parti québécois dans l'éventualité de l'élection d'un gouvernement caquiste minoritaire.

Il n'a pas hésité une seconde à trancher sur cette question en conférence de presse à Rivière-du-Loup, jeudi matin, affirmant qu'il n'avait «jamais été» et qu'il ne «serai[t] jamais» intéressé par une telle chose.

La veille, le chef du Parti québécois (PQ), Jean-François Lisée, déclarait qu'il «dirait non» à une coalition étant donné les nombreuses divergences entre les deux formations.

Selon le dernier sondage Léger mené pour le compte du quotidien Le Devoir et du quotidien The Gazette, l'écart s'est rétréci entre la CAQ (37 %) et le Parti libéral du Québec (32 %). Le PQ est en troisième place avec 19 % des voix.

Une majorité de participants a par ailleurs prédit qu'un gouvernement minoritaire serait élu le 1er octobre, révélait-on dans ce coup de sonde paru mercredi.

Le chef caquiste a souligné qu'il visait «juste une chose, c'est un gouvernement majoritaire de la CAQ le 1er octobre» et qu'il comptait «travailler d'heure en heure d'ici le 1er octobre pour [s]'assurer de ça».