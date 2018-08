Un candidat du PQ expulsé en raison de propos islamophobes

«Pas bouddhisme, catholicisme, raelisme, judaïsme, ou rien d'autre, non! Refus de devenir musulman, et on te crucifie. Tanné d'entendre parler de ces bêtes-là», écrivait Pierre Marcotte sur Facebook en novembre dernier.

Lors d'un point de presse mercredi dans le Centre-du-Québec, Jean-François Lisée s'est dit de «très mauvaise humeur» envers son équipe responsable des vérifications des candidatures qui a omis de regarder les écrits de M. Marcotte sur les réseaux sociaux.

« Nous sommes en désaccord fondamental avec certaines de ses opinions et de ses écrits. Nous considérons que l'islam est une religion aussi respectable que les autres », a déclaré le chef péquiste, ajoutant qu'il était « dégoûté » de ce qu'il avait lu et que « tous les gens qui ont un problème avec l'islam ont un problème avec la plateforme du PQ ».

Le blogue xaviercamus.com a publié mercredi un billet où plusieurs écrits de Pierre Marcotte sont répertoriés. Dans l'un d'eux, publié en 2015, on peut lire : «L'islam est dangereux. Point. Il faut interdire cette religion comme on interdit les pitbulls ou les carabines tronçonnées.» M. Marcotte serait également membre du groupe identitaire La Meute, selon une capture d'écran publiée sur le blogue.

«Ma suggestion pour accueillir les migrants : on vérifie leur historique militaire, on leur trouve un logement pas cher hors de Montréal, et on les oblige à manger quelques bonnes tranches de bacon avant de les laisser entrer. Ou du jambon, des cretons, ou du rôti de patte de cochon. Refus de manger? Refus d'entrer », lit-on ensuite dans une publication datée de novembre 2015.

Dans un article du journal local L'Express, la présidente de l'exécutif du Parti québécois dans Drummond-Bois-Francs décrit le candidat comme « un homme responsable » qui est un « bourreau de travail » avec « des idées progressistes. »

Originaire de Chicoutimi, M. Marcotte a 46 ans et est employé en dessin industriel et en conception mécanique. L'ouverture officielle de son local électoral était prévue mercredi.

Sa campagne était bien entamée

Les responsables du Parti québécois ont défendu mercredi que Pierre Marcotte n'a jamais été officiellement candidat. Même s'il avait certes été investi, le parti n'avait toujours pas donné son approbation finale. Son nom n'apparaissait toujours pas sur le site internet du parti.

Or, mardi, M. Marcotte écrivait sur son compte Facebook qu'il se dirigeait à Montréal pour prendre sa photo officielle de candidat. Lundi, il écrivait également avoir commencé à faire du porte-à-porte dans sa circonscription.

« J'ai reçu des excuses du directeur général du parti ce matin. Il y a quelqu'un qui n'a pas fait son travail au cours des six derniers jours. Ce qui est important, c'est que ce monsieur n'est pas candidat du Parti québécois [et qu'il] ne représente pas les valeurs du Parti québécois », a dit M. Lisée.

Ce n'est pas la première fois où le chef péquiste se retrouve embarrassé par les propos tenus par l'un de ses candidats. En mai dernier, Muguette Paillé avait retiré sa candidature dans la circonscription de Maskinongé après qu'il eut été révélé qu'elle faisait partie de plusieurs groupes associés à l'extrême-droite sur Facebook.