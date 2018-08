«Escouade économique» de la CAQ: deux grands absents

Martin Croteau

(Saint-Georges) François Legault a dévoilé son «escouade économique» de six candidats, mercredi matin. Une équipe qui comprend deux absences de taille, celles de l'homme d'affaires Stéphane Le Bouyonnec, qui a démissionné hier de la présidence du parti et retiré sa candidature, et celle de l'économiste Youri Chassin.