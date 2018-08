Enseignants: le PLQ promet la même hausse de salaire que la CAQ

En mai dernier, la CAQ a annoncé son intention d'abolir les six premiers échelons salariaux si elle est portée au pouvoir.

Les deux premiers ne touchent plus personne puisqu'ils datent de l'époque où la formation universitaire en éducation durait trois ans plutôt que quatre, précisait la CAQ.

Ainsi, selon l'échelle salariale en vigueur depuis le 1er avril dernier, un nouvel enseignant au Québec qui a terminé son baccalauréat en éducation est payé 44 985 $ (échelon 3). Si la majoration prévue par la CAQ était déjà appliquée, ce dernier serait payé au 7e échelon, soit 53 134 $, écrivait La Presse le 24 mai en révélant le plan du parti en éducation.

Philippe Couillard promet exactement la même chose aujourd'hui, à l'approche de la rentrée scolaire: éliminer les six premiers échelons, ce qui donnerait un salaire de départ de 53 134 $ si l'augmentation s'appliquait maintenant. L'équipe libérale faisait valoir que le premier échelon est à 41 390 $ sans donner la précision qu'apportait la CAQ et qui est mentionnée plus haut.

La CAQ estimait le coût de la mesure à 40 millions de dollars. Le PLQ parle de « 79 millions de dollars en cinq ans ». Il laisse entendre que la mesure serait mise en application dans le cadre du renouvellement des conventions collectives qui seront échues le 31 mars 2020.

Le PLQ s'engage également à « réviser et rehausser la formation initiale » des étudiants au baccalauréat en enseignement. Il compte revoir l'actuel examen de français à la fin du parcours universitaire. Il veut offrir aux enseignants tout au long de leur carrière de la formation continue « adaptée à leurs besoins et à ceux de leurs élèves ».