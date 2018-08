Aucun déficit à la fin d'un mandat de QS, promet Manon Massé

Québec solidaire va s'attaquer aux plus nantis pour honorer ses promesses électorales. Pharma Québec, les grandes entreprises et les particuliers à grands revenus sont dans le viseur du parti de Manon Massé. « Vous faites déjà votre part », déclarait-elle aux Québécois à faible et moyen revenu, aux côtés des candidats Vincent Marissal et Simon Tremblay-Pépin. « Contrairement à la CAQ, il n'y a pas de calculatrice magique chez nous, juste du courage », a-t-elle rajouté, profitant de l'occasion pour lancer une pique au favori des sondages.

Pharma Québec constituerait la part du lion des revenus additionnels dans un mandat solidaire. « Le Québec paie beaucoup plus cher que les autres pays de l'OCDE sur le coût de nos médicaments », a souligné la co-porte-parole. Pour y remédier, Québec solidaire propose de mettre en place un pôle public d'achat et une assurance médicament universelle qui permettrait de réduire le prix des médicaments de 40% et de faire des économies de 2,51 milliards de dollars à la fin d'un mandat solidaire selon leurs estimations.

Québec solidaire passerait à 10 paliers d'imposition sur le revenu, comparé aux quatre existants. Seulement les particuliers gagnant plus de 95 000 $, qui forment 9% de la population, paieront plus d'impôts. Ceux dont le salaire est inférieur à 80 000 $ verront leurs impôts diminués. Manon Massé a donné l'exemple d'un médecin spécialiste gagnant 400 000 $ qui paierait 9 480 $ additionnels à l'État. Avec en plus une réforme des crédits d'impôt, dont l'élimination sur les gains en capital, Québec solidaire compte engendrer plus de 2 milliards de dollars additionnels chez les particuliers. La hausse du salaire minimum à 15 $ remettrait aussi 830 millions de dollars additionnels dans les caisses de l'État.

Du côté des entreprises, l'impôt sur les grandes entreprises passera de 11,7% à 14,5%. « On ne touchera pas aux taux d'imposition des PME », a-t-elle précisé. Québec solidaire veut aussi augmenter considérablement le prix de l'eau pour les entreprises extractives, de 0.07 $ à 1,25 $ le mètre cube. « En ce moment, on donne notre or bleu », a dénoncé Vincent Marissal, candidat dans Rosemont. La TVQ sera aussi mise en place pour le commerce en ligne, pour contrer les « géants du web qui sont aussi en train de tuer nos médias », a rajouté l'ancien journaliste.

D'autres mesures concernent la lutte contre l'évasion fiscale et la corruption, comme l'élimination de l'octroi automatique de contrats publics au plus bas soumissionnaire. Un gouvernement solidaire retirerait aussi les subventions aux écoles privées, ce qui engendrerait une augmentation du nombre d'élèves dans les établissements publics, qui sont déjà en surnombre. En effet, des classes modulaires se sont multipliées à Montréal au cours de l'été à cause de hausses imprévues du nombre d'élèves, principalement dû à l'immigration et au boom résidentiel. Sans se prononcer sur ce sujet, Manon Massé a annoncé qu'elle comptait dévoiler comment s'y prendre dans les prochains jours.