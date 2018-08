Comparaison Trump-Legault: Couillard doit désavouer Rizqy, dit Lisée

En entrevue hier, Mme Rizqy - qui est candidate libérale dans la circonscription de Saint-Laurent, à Montréal - a dit que le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ) avait été « sexiste » en dévoilant les échanges de textos que Gertrude Bourdon (maintenant candidate du PLQ à Québec) a eus avec son parti.

Pour Mme Rizqy, cet épisode lui rappelle la politique pratiquée à la façon du président américain Donald Trump. De son côté, la ministre libérale Christine St-Pierre a ajouté au cours du même point de presse que François Legault pratiquait « du féminisme de façade ».

« Les libéraux ont décidé que c'était le temps d'envoyer une tonne de brique sur François Legault et ils l'ont comparé à Donald Trump. De Marwah Rizqy, on attendait mieux, [et pour] Christine St-Pierre, ce n'est pas surprenant », a dit M. Lisée, lundi.

« Mais Donald Trump c'est quelqu'un qui est accusé d'agression sexuelle par 19 femmes (...). C'est quelqu'un qu'on sait [qu'il] tient des propos misogynes envers les femmes. (...) Comparer un politicien québécois [ou] François Legault à Donald Trump, c'est odieux, [et] Philippe Couillard devrait désavouer sa candidate vedette », a-t-il ajouté.