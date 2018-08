Lisée veut éviter les erreurs de 2014

Agrandir

« J'ai un petit livre sur les leçons de la campagne de 2014, qui n'était pas la meilleure de l'histoire du PQ, et une fois de temps en temps je regarde pour être sûr qu'on ne fait pas les mêmes erreurs, et si possible, le contraire », s'est exclamé M. Lisée.

PHOTO PAUL CHIASSON, archives LA PRESSE CANADIENNE