Des soins dentaires gratuits aux ados et aux aînés démunis, promet Couillard

(SAGUENAY) Il n'y a pas que Québec solidaire qui veut des beaux sourires : le premier ministre Philippe Couillard promet d'étendre la gratuité des soins dentaires de base aux enfants de 10 à 16 ans et aux aînés à faible revenu. Or son gouvernement est en conflit avec les dentistes depuis des mois au sujet des tarifs payés pour couvrir les bénéficiaires actuels du régime public.

À l'heure actuelle, les enfants de moins de 10 ans reçoivent gratuitement des soins dentaires de base - l'examen annuel et les plombages par exemple, mais pas le nettoyage, le détartrage, l'application du fluorure et l'orthodontie. Les libéraux s'engagent à prolonger la couverture publique jusqu'à 16 ans inclusivement - comme c'était le cas jusqu'en 1992.

Jean Charest avait fait la même promesse lors de la campagne de 2012, sa dernière ; ni le parti lors des élections de 2014 ni le gouvernement Couillard au cours de son mandat n'avaient ramené l'idée.

Les assistés sociaux et leurs enfants ont également droit à de tels soins gratuitement en ce moment. Le PLQ ajouterait les aînés recevant le supplément de revenu garanti.

Il ne revoit pas le panier de soins couverts par le régime public. L'Ordre de dentistes recommandait de l'élargir, donc d'ajouter des services, en 2016.

Au total, 1,2 million de personnes de plus seraient couvertes par le régime public, affirme Philippe Couillard qui a fait son annonce au département d'hygiène dentaire du Cégep de Chicoutimi, dimanche. Il amorce une tournée au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

La mesure ferait économiser 330 $ par année en moyenne pour les familles qui ont deux adolescents, selon les libéraux.

La promesse coûterait au total 150 millions de dollars par année.

D'après les données de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), il en coûtait 160 millions de dollars en 2016 pour couvrir les 630 000 bénéficiaires actuels du régime public.

L'entente entre Québec et les dentistes sur le remboursement des services donnés aux personnes couvertes par la RAMQ est échue depuis trois ans. Le conflit s'est envenimé cet été alors que les dentistes ont tenté de se retirer du régime public, donc de ne plus offrir les services. Les tarifs payés par l'État ne reflètent plus les coûts réels, selon leur association. Il y aurait un écart de 20 %. L'association soutient également que le gouvernement veut imposer une réduction additionnelle de 12 % de leur rémunération.

Fin juillet, le ministre de la Santé Gaétan Barrette a adopté un décret pour éviter le retrait des dentistes du régime public. Leur association a annoncé son intention de contester la mesure devant les tribunaux.

De son côté, Québec solidaire s'est déjà engagé à créer une assurance dentaire publique universelle.