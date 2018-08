Prématernelle à 4 ans: une promesse «inutile» de la CAQ, dit Lisée

Le chef du Parti québécois (PQ) a vertement critiqué samedi la promesse de la CAQ, une mesure « complètement inutile et irréaliste » mise de l'avant pour gagner des votes, a martelé M. Lisée.

« Selon les chiffres de M. Legault, s'il entasse 18 enfants par classe - ce qui est trop - ça demande 2750 classes de plus dans nos écoles. Ces classes n'existent pas. Nos écoles primaires sont bondées et il faut déjà investir pour les agrandir afin qu'elles ne soient pas en surcapacité », a dit le chef péquiste.

« Ils ont fait un sondage il y a trois ans, et on a le même sondage! Ils ont testé l'idée (...) et le monde a dit "ouin, ça serait une bonne idée, pourquoi pas". Eux, ils ont pris ça et ils ont dit "on va le faire" », a affirmé M. Lisée.

Selon la CAQ, instaurer la prématernelle 4 ans aurait pour effet de libérer 50 000 places en garderie.

Aux yeux du PQ, la place des enfants n'est pas à la prématernelle, mais dans les CPE et les garderies. La prématernelle a au contraire été mise en place pour que « les mères qui prennent la décision de ne pas envoyer leur enfant à la garderie, mais qu'il l'enverrait à l'école », puisse le faire, a dit M. Lisée.