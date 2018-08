Québec solidaire lance sa campagne à Montréal

Les co-porte-parole du parti, Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé, sont arrivés à bord de leur autobus de campagne, tout orange, au parc de Normanville où des dizaines de militants les attendaient.

«Ce sera la plus grande campagne de l'histoire de Québec solidaire», a lancé la députée sortante de Sainte-Marie-Saint-Jacques, dont le parti admet viser de former le prochain gouvernement.

«Me demander si un gain de trois nouveaux députés par exemple me satisferait, c'est me demander de choisir où je voudrais perdre les 119 autres. On ne veut rien de moins qu'un minimum de 63 députés élus», a ajouté Mme Massé.

Québec solidaire mise sur un «ambitieux» plan de transition énergétique, la gratuité scolaire «pour tous les niveaux» et une assurance-dentaire «pour tous» entre autres pour se faire élire. Le thème de l'environnement sera au coeur de son programme.

Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé avaient donné rendez-vous à leurs militants dans le parc de Normanville, au coeur de la circonscription de Laurier-Dorion dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, où le candidat Andrés Fontecilla briguera les suffrages.