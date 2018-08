«Populaire», le slogan électoral de Québec solidaire

Ce message concis fait référence au caractère « populaire » du parti, qui est profondément enraciné dans le peuple québécois, a expliqué en entrevue le candidat de Québec solidaire dans Laurier-Dorion et ex-porte-parole, Andrés Fontecilla.

« Notre position, notre organisation, les candidats de l'ensemble de notre parti sont issus des préoccupations du peuple », a-t-il soutenu en entrevue, lundi.

Il a indiqué que le slogan fait aussi allusion aux propositions du parti qui sont « populaires » auprès de la population, soulignant notamment l'idée d'instaurer une assurance dentaire publique et universelle. Selon un sondage de Léger, mené au début du mois de juin pour le réseau LCN, 76 % des répondants ont dit être d'accord avec l'idée que l'État rembourse une partie ou entièrement les frais dentaires.

M. Fontecilla ne croit pas que ce slogan paraisse prétentieux auprès des Québécois. Au contraire, il croit qu'il sera « très bien reçu ».

Avec ce message, Québec solidaire ne fait que « revendiquer ses racines populaires », a-t-il plaidé.

Le slogan électoral est dévoilé lundi soir, à l'occasion de la soirée d'investiture d'Andrés Fontecilla, qui se présente pour une troisième fois dans la circonscription de Laurier-Dorion, au nord de Montréal.

« Cette fois-ci, c'est la bonne », a-t-il assuré.

« Nous avons une très grosse organisation, je pense que les astres sont alignés pour une victoire de Québec solidaire. »

Laurier-Dorion est un bastion du Parti libéral du Québec. Depuis sa création en 1992, ses électeurs ont toujours voté pour des candidats libéraux.

Mais, M. Fontecilla croit que le contexte est différent en 2018.

« Notre organisation locale a plus de 900 membres ici, a-t-il soutenu. C'est la troisième fois que je me présente, je suis connu dans le quartier, en plus de mes 15 ans de travail auprès de la population locale. Donc, il y a plusieurs éléments qui nous indiquent que cette fois-ci, c'est la bonne. »