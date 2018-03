Carte interactive des élections provinciales 2008

la liste:10314:liste;la boite:1984298:box

Savez-vous pour qui ont voté vos voisins en 2008? Où les candidats vont-ils serrer des mains dans votre quartier? Quel impact aura le redécoupage de votre circonscription? Quelles sont les régions à surveiller? De quel côté pourrait souffler le vent électoral le 4 septembre? Notre carte électorale interactive, développée par notre collaborateur Cédric Sam à partir des données d'Élections Québec, livre quelques pistes pour comprendre les stratégies adoptées par les candidats.

Tapez le nom d'un lieu dans la boîte de recherche, ou choisissez une circonscription dans la liste. Vous pouvez obtenir les résultats du vote de 2008 en utilisant les frontières des circonscriptions de l'époque, ou en faisant apparaître le nouveau découpage en vigueur cette année. En cliquant pour faire apparaître les «sections de vote», vous obtiendrez des résultats plus précis à l'intérieur de chacune des circonscriptions. En cliquant sur la carte, vous aurez les résultats obtenus par les candidats de l'élection de 2008 dans la circonscription ou dans la section de vote.

Acquisition des données

Pour concevoir cette carte, La Presse a obtenu des données publiques fournies par le Directeur général des élections du Québec (DGEQ).

La plupart de ces données, soit toutes les données géographiques et les résultats de l'élection générale de 2008 par section de vote et par circonscription, sont accessibles librement par tous sur le site web du DGEQ. La redistribution des données de 2008 sur la nouvelle carte électorale a, quant à elle, été obtenue via le service de l'information du DGEQ.

Visualisation

Nous avons utilisé des outils tels que Google Refine, et des scripts Python pour préparer les données pour la carte. Google Fusion Tables a été utilisé pour générer les différentes cartes thématiques par parti majeur, taux de participation, nombre d'électeurs et rang par vote, et une interface en JavaScript a été créée.