Carte du vote par anticipation

Cette année, les Québécois ont voté par anticipation en nombre record. Où vote-t-on le plus par anticipation? Y a-t-il eu une augmentation du vote par anticipation dans votre région depuis les dernières élections générales? Le vote par anticipation est-il indicateur d'une victoire le jour du scrutin? Explorez notre carte interactive et découvrez le taux de participation dans chaque circonscription. Comparez les résultats de 2008 avec le vote par anticipation de chaque circonscription.

Source: Directeur général des élections du Québec Conception de la carte: Cédric Sam, collaboration spéciale Intégration: Mauro Valdès Coordination: Thomas de Lorimier et Malorie Beauchemin Reporter: Émilie Bilodeau

Cliquez sur les liens du panneau de contrôle pour passer d'une carte à l'autre. Par exemple, en passant de la carte montrant la participation du vote anticipé de 2008 à la carte de 2012, vous pourrez voir les zones à Montréal et à Québec où les électeurs ont voté par anticipation en plus grand nombre cette année. Vous pouvez aussi taper le nom d'un lieu dans la boîte de recherche, ou choisir une circonscription dans la liste.

Acquisition des données

Pour concevoir cette carte, La Presse a obtenu des données publiques fournies par le Directeur général des élections du Québec (DGEQ).

La plupart de ces données, soit toutes les données géographiques et les résultats de l'élection générale de 2008 par section de vote et par circonscription, sont accessibles librement par tous sur le site web du DGEQ. La redistribution des données de 2008 sur la nouvelle carte électorale a, quant à elle, été obtenue via le service de l'information du DGEQ.

Visualisation

Nous avons utilisé des outils tels que Google Refine, et des scripts Python pour préparer les données pour la carte. Google Fusion Tables a été utilisé pour générer les différentes cartes thématiques par parti majeur, taux de participation, nombre d'électeurs et rang par vote, et une interface en JavaScript a été créée.