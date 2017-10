Valérie Plante promet d'ouvrir son agenda

La cheffe de Projet Montréal rebondissait ainsi sur les révélations du quotidien Métro sur l'existence d'une directive faite aux agents de sécurité leur interdisant de noter les gens rendant visite au cabinet du maire Denis Coderre. Rejetant une telle pratique, Valérie Plante a dit vouloir s'assurer que «les Montréalais soient libres de prendre connaissance des activités auxquelles elle participe et des déplacements qu'elle effectue».

« Les Montréalais ont soif de transparence. Ils ne veulent plus de rencontres secrètes ni d'ententes conclues derrière des portes closes. Ils ont envie d'une administration ouverte et transparente et c'est exactement ce que j'entends leur offrir», a déclaré l'aspirante mairesse.

Denis Coderre avait défendu la pratique. «Le bureau du maire est à côté du hall, tout le monde voit qui passe. (...) Il y a des caméras partout alors il ne faut pas partir en peur. C'est tout à fait transparent et c'est tout à fait normal qu'on puisse avoir des rencontres privées», avait-il déclaré dans un point de presse.