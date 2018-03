Carte des contributions aux partis politiques

Comment utiliser la carte?

Dans la boîte de recherche, entrez un nom de personne, de ville, de province, un code postal (complet ou partiel), un nom de candidat, de parti ou d'association de circonscription. Cliquez sur «Rechercher» et explorez les résultats.

Chaque point correspond à un code postal ou à une ville. En cliquant sur un point, une bulle apparaît avec les noms et prénoms du donateur, la date à laquelle la contribution a été faite, la valeur du don (monétaire ou non monétaire), le parti auquel le don a été fait et le nom de l'association de circonscription (circ) ou du candidat (via) qui a reçu le don. Quand les champs circ ou via sont vides, le don a été fait à l'instance centrale du parti. Dans le cas de donations faites au Parti libéral (national), le champ via peut occasionellement contenir le nom d'un candidat à la course à la direction du parti. Dans ce cas, le nom du donateur ne sera pas lié vers le site d'Élections Canada.

Faites-nous part de vos trouvailles

Vous avez repéré des informations intéressantes que nous n'avons pas vues? N'hésitez pas à nous faire part de vos trouvailles par courriel à redaction@lapresse.ca.

Explorez les données brutes

Vous voulez faire des recherches encore plus poussées dans l'ensemble des données brutes, toutes valeurs de dons confondues? Nous les avons téléversées dans Google Fusion Tables (cliquez pour ouvrir dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet):

Dons de plus de 200$ faits aux candidats aux élections partielles et générales (2007-2010), associations (2007-2009) et aux instances nationales des partis (2007-2010) - détails des 567 706 donateurs. Note: pour compiler correctement les dons au Parti libéral dans cette liste, il faut cocher le champ through pour isoler les dons faits à travers un candidat à la course à la direction de 2008.

Recherche avancée

Vous pouvez faire une recherche avancée dans la carte générée à partir des données brutes géolocalisées dans Google Fusion Tables. Choisissez Visualize > Map et cliquez sur Show options pour avoir accès à ces critères, aggrégations et filtres.

Méthodologie

Grâce à un programme informatique mis au point par notre collaborateur Cédric Sam, nous avons téléchargé de la base de données sur les rapports financiers d'Élections Canada tous les rapports de campagne des candidats aux élections partielles entre 2007 et 2010, ainsi qu'aux générales de 2008. Nous avons aussi importé les rapports financiers des associations enregistrées (2007 à 2009), les rapports financiers des partis enregistrés (2007-2009) et les rapports financiers trimestriels des partis enregistrés (2010).

Chaque don a été intégré à une base de données qui a servi à générer la carte des contributions électorales. Cet ensemble contient toutes les contributions de 200$ et plus aux candidats (pendant les élections), aux associations de circonscription et aux partis.

Nous avons ensuite normalisé les codes postaux (pour enlever les majuscules et les espaces) et nous les avons géocodés à l'aide de Google. Le programme Google Refine a ensuite été utilisé pour corriger - dans la mesure du possible - les erreurs de code postal, les accents dans les noms de gens, de villes, de provinces, etc. Nous avons aussi compilé les totaux de chaque rapport afin d'obtenir les dons faits à chaque candidat, association et parti, y compris ceux de moins de 200$.

Qualité des données

Élections Canada publie deux types de données sur les candidats: les données qui lui sont soumises et celles qui sont révisées par son personnel. Nous avons utilisé les données révisées lorsqu'elles étaient disponibles. Élections Canada confirme que seuls les rapports soumis par les candidats sont vérifiés par leurs agents, mais parfois, certaines données présentées sur le site de l'organisme n'ont pas encore été vérifiées. Les rapports des associations et des partis sont présentés sur le site d'Élections Canada tels que soumis.

Nous avons constaté que la plupart des erreurs dans les données sont causées par des fautes de saisies, à l'étape de l'entrée de données par les employés d'Élections Canada. Nous avons notamment relevé des erreurs dans des codes postaux (par exemple: un o à la place d'un 0, un B au lieu d'un 8, un I au lieu d'un 1, une lettre placée dans le mauvais ordre), dans quelques centaines d'entrées sur 567 706 dons.

Environ 16 000 entrées (2,5% du total) ne comportaient aucune indication sur la ville, la province et le code postal. Nous n'avons pu inclure ces données dans la carte, mais elles ont quand même été intégrées à nos bases de données.

Moins de 1% des données brutes n'ont pas été incluses dans la carte, car Google n'arrivait pas à leur attribuer des coordonnées géographiques. Les données étaient manquantes chez google ou nous étions en présence d'un code postal invalide. L'argent a toutefois été inclus dans nos totaux.

* Visualisation

Chaque point de la carte représente un code postal à partir duquel des contributions ont été faites. Dans quelques cas d'exception, lorsque cette information n'est pas disponible ou si le service de géocodage donne une adresse éronnée, nous choisissons d'amalgamer les contributions par ville. Les contributions en provenance de lieux hors-Canada ont également été géocodés lorsque possible.

Nous avons également fait des choix à propos de la couleur du point. Dans plusieurs cas, des personnes de différentes allégeances vivent dans le même code postal (appartements, bases militaires, etc.). Nous faisons la somme des dons, et si un parti recueille deux fois plus que son plus proche rival, le point prend la couleur du premier parti. Sinon, nous colorons le point en blanc.



Nous avons aussi fait un choix dans l'ordre tabulaire des donations pour un code postal. à défaut d'un classement dynamique au choix de l'utilisateur, nous avons décidé de trier en ordre décroissant les contributions en fonction de la somme d'argent reçue (contributions financières).



