Pénurie de savon dans des écoles de Montréal

Un directeur d'école qui va lui-même chercher du savon à l'épicerie, des enseignants qui paient de leur poche le savon à mains pour leurs élèves : un mois à peine après la rentrée, un changement de fournisseur à la Commission scolaire de Montréal (CSDM) cause une pénurie de produits d'hygiène et de nettoyage dans plusieurs écoles et force à la débrouillardise.

«Il n'y a plus de savon à notre école depuis trois semaines maintenant. Cette situation me semble inacceptable dans un milieu d'enfants... [...] je m'efforce de transmettre les saines habitudes de vie à mes élèves et cette situation ne va vraiment pas dans le même sens», écrit un enseignant exaspéré sur la page Facebook de la CSDM.

Concierge à l'école Saint-Gabriel-Lalemant, dans le quartier Villeray, Maryse Lévesque constate qu'une situation semblable se vit dans plusieurs écoles de la commission scolaire. Le papier hygiénique, le papier à mains, le savon à mains et le nettoyant à plancher sont les produits les plus difficiles à obtenir depuis quelques mois.

Le changement de fournisseur de produits d'entretien a complexifié le système de commande, explique celle qui est aussi vice-présidente de l'Association des concierges du district de Montréal.

Dans le passé, les concierges des écoles téléphonaient eux-mêmes au fournisseur pour passer une commande, laquelle était expédiée à l'école «dans les 48 heures».

Désormais, la direction de l'école doit d'abord approuver la commande électronique faite par le concierge. La requête se retrouve ensuite au centre administratif de la CSDM, avant d'être envoyée au distributeur.

Les délais s'allongent, déplore Maryse Lévesque. «Des fois, ça peut prendre des semaines, et des semaines, et des semaines», dit-elle, en expliquant que faire des réserves est impossible, vu le manque d'espace dans les écoles.

Il arrive également que des commandes qu'on croyait envoyées depuis longtemps rebondissent. «J'ai été obligée de justifier l'achat de sacs de compostage», illustre la concierge.

«Problèmes avec certaines commandes»

L'arrivée d'un nouveau fournisseur entraîne toujours une période d'ajustement, argue la CSDM. «On a un nouveau fournisseur et une nouvelle façon de faire pour avoir un meilleur contrôle des produits et éviter le gaspillage. On sait que le fournisseur a eu des problèmes avec certaines commandes, comme du papier à mains, mais dans son contrat, il est tenu de nous fournir un produit de remplacement au même prix», dit Alain Perron, porte-parole de la CSDM.

Nos appels au nouveau fournisseur de la CSDM, Produits Sany, sont restés sans réponse. L'entreprise a conclu en avril dernier un contrat de près de 6 millions avec la commission scolaire montréalaise. «Ils ont eu le contrat en plein ménage d'été», dit Maryse Lévesque.

Face aux commandes qui n'arrivent pas, certaines écoles ont dû faire preuve de créativité. Dans une école du Plateau Mont-Royal, on a dû se résigner à faire un mélange de savon à plancher et d'eau en attendant le prochain arrivage de savon à mains.

Médecin-conseil à la Direction de santé publique, Renée Paré s'étonne de ce choix. «Je trouve ça un peu rude pour les petites mains», dit-elle, précisant que du savon à vaisselle «peut pallier un manque temporaire».

Elle rappelle que le lavage des mains fait partie des enseignements à l'école. «Les enfants ont des routines, de petites chansons qui accompagnent tout ça. Il y a de belles affiches qui montrent comment se laver les mains, des outils qui sont ludiques et aidants», note la docteure.

Bien que la saison des rhumes soit à nos portes, la vice-présidente de l'Association des concierges du district de Montréal affirme que les employés des écoles montréalaises s'assurent par tous les moyens que les enfants ont les produits dont ils ont besoin.

«Il y a des gens qui veillent à ce que les enfants ne manquent de rien, notre priorité, c'est eux. Il y a du monde dans les écoles qui est encore consciencieux», dit Maryse Lévesque.