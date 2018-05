Qualité des services de garde au Québec: «Pas dans l'excellence»

Près du quart des 300 000 enfants inscrits dans un service de garde reconnu au Québec fréquentent un milieu de piètre qualité, selon une compilation de l'Observatoire des tout-petits qui sera officiellement rendue publique ce matin. C'est dans les garderies non subventionnées que la situation est la moins reluisante, alors que les centres de la petite enfance (CPE) s'en tirent le mieux. Survol.

LA QUALITÉ DES SERVICES DE GARDE

Garderies en milieu familial

Qualité faible ou très faible : 21 %

Qualité acceptable : 60 %

Qualité bonne ou excellente : 19 %

Garderies subventionnées

Qualité faible ou très faible : 33 %

Qualité acceptable : 57 %

Qualité bonne ou excellente : 10 %

Centres de la petite enfance

Qualité faible ou très faible : 3 %

Qualité acceptable : 41 %

Qualité bonne ou excellente : 56 %

Garderies non subventionnées

Qualité faible ou très faible : 39 %

Qualité acceptable : 52 %

Qualité bonne ou excellente : 9 %

Note : Précisons que pour arriver à ce comparatif, l'Observatoire des tout-petits a compilé les résultats de plusieurs études gouvernementales menées dans les 15 dernières années au Québec. Certaines études remontent à 2003, d'autres datent de 2014. La situation peut donc avoir évolué, mais aucune étude plus récente n'existe.

QUALITÉ INÉGALE

« Le résultat qui domine est la mention "acceptable", affirme Fannie Dagenais, directrice de l'Observatoire des tout-petits. On n'est pas dans l'excellence. Il y a des enjeux de qualité dans tous les milieux. Il ne faut pas que les parents pensent qu'il n'y a pas de bons milieux, mais disons que la qualité est inégale. Il faudrait continuer d'évaluer [les études les plus récentes remontent à 2014] et soutenir les milieux pour qu'ils puissent s'améliorer. »

« C'est avant 4 ans que le cerveau est le plus sensible. C'est une période de la vie qui est déterminante pour le développement. C'est pour ça qu'on souhaite en faire un enjeu de société », dit Mme Dagenais.

OÙ SE FONT GARDER LES ENFANTS ?

Au Québec, la majorité des bambins qui fréquentent un service de garde reconnu par le ministère de la Famille sont soit dans un CPE (32 %), soit dans une garderie en milieu familial (31 %) ; 22 % fréquentent des garderies non subventionnées et 16 % sont en garderie subventionnée.

QU'EST-CE QUI CLOCHE ?

LES LIEUX: La qualité des lieux où se font garder les enfants n'est jugée « bonne » que dans les CPE. Elle varie d'« acceptable » à « faible » dans les autres établissements. Personne n'obtient la note « excellente ». C'est sur le plan du matériel que les études montrent le plus de lacunes.

LES ACTIVITÉS: Seuls les enfants de moins de 18 mois gardés dans les CPE ont des activités de bonne qualité. Les enfants de plus de 18 mois dans tous les milieux de garde, dont les CPE, et les enfants de moins de 18 mois dans les garderies autres que des CPE doivent se contenter d'activités « acceptables » dans leur quotidien. C'est sur le plan de la planification des activités que les problèmes sont les plus nombreux.

LES INTERACTIONS AVEC LES ÉDUCATRICES: Les interactions enfant-éducatrice sont jugées « acceptables » partout, sauf dans les pouponnières des CPE, où elles sont « bonnes ». La valorisation du jeu, qualifiée de « faible qualité » pratiquement partout, tire la moyenne vers le bas.

10 ANS

Dix années se sont écoulées entre les deux dernières évaluations des services de garde (2003-2014). Malgré plusieurs éléments à améliorer ciblés dans l'évaluation des CPE en 2003, rien n'a changé, note Fannie Dagenais. « Il faut se demander pourquoi. » Pour les 18 mois à 5 ans, par exemple, la valorisation du jeu est demeurée faible. La qualité des jeux extérieurs, des interactions entre l'éducatrice et les enfants et des soins personnels est demeurée « acceptable », sans plus.

« UN BON MILIEU »

« Un bon milieu, c'est un milieu qui est bienveillant et pas stressant ; qui a une variété de livres, des repas sains, de bonnes mesures d'hygiène. Un endroit où les parents s'impliquent, où les enfants peuvent faire des choix », explique Fannie Dagenais, directrice de l'Observatoire des tout-petits.

« Ce sont des choses simples qui sont accessibles à la plupart des milieux. Pas besoin d'avoir une panoplie de sorties, souvent très dispendieuses, pour être un endroit de qualité », dit Mme Dagenais.

COMMENT ÉVALUE-T-ON LA QUALITÉ D'UNE GARDERIE ?

Voici les éléments jugés « indispensables » par l'Observatoire pour qu'une garderie soit de qualité.