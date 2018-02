Le ministre de l'Éducation «déçoit» les professeurs

Les enseignants québécois estiment que le ministre de l'Éducation Sébastien Proulx ne les écoute pas et qu'il rejette les solutions qui pourraient améliorer leur quotidien, indique un sondage mené par la Fédération autonome de l'enseignement (FAE).

Un sondage mené par la FAE auprès de 900 de ses membres révèle que 86 % des enseignants disent ne pas avoir confiance au ministre pour qu'il reconnaisse leur autonomie professionnelle. Les enseignants ont été sondés sur la Politique de la réussite éducative, dévoilée en juin dernier par Québec.

« Les profs sont mécontents du manque de soutien et d'écoute de la part du ministre de l'Éducation. Malgré leurs demandes répétées et leurs propositions cohérentes et crédibles, les profs se sentent ignorés par le ministre Proulx. Parce qu'il n'écoute pas les profs, Sébastien Proulx ne parvient pas à poser les bons diagnostics », déclare le président de la FAE, Sylvain Mallette, par voie de communiqué.

La FAE, qui représente 34 000 enseignants de la province, estime que le ministre de l'Éducation a omis notamment de tenir compte de l'avis des professeurs dans les dossiers du Lab-École, du cours d'éducation financière, de l'éducation à la sexualité et du projet de loi 105 sur l'organisation et la gouvernance scolaire.

Selon ce sondage, un peu plus de la moitié des enseignants croient que les « modèles d'apprentissage proposés en orientation scolaire et professionnelle ainsi qu'en éducation à la sexualité » ne sont pas de « bonnes voies » pour enseigner ces sujets aux élèves.

Le sondage démontre également que 58 % des professeurs croient que le ministre accorde trop de place aux entreprises dans le système d'éducation.