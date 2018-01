Le PQ miserait sur les CPE plutôt que la maternelle 4 ans

Ouvrir des classes de maternelle pour tous les enfants de 4 ans de la province est une solution irréaliste et mieux vaut investir dans les centres de la petite enfance (CPE), plus adaptés à la réalité des petits, estime le Parti québécois (PQ).

La Coalition avenir Québec (CAQ) a pris l'engagement en 2016 d'ouvrir les classes à tous les enfants de 4 ans, sans toutefois rendre l'école obligatoire à cet âge.

« Vous vous imaginez le chantier ? », a demandé Véronique Hivon en point de presse, hier, estimant qu'il faudrait loger environ 86 000 élèves de plus dans les écoles de la province.

« Quand on sait à quel point on est en retard dans les infrastructures scolaires, à quel point il y a des écoles qui débordent, qui pourrissent, à quel point il y a des travaux urgents qui doivent être faits : est-ce que la priorité est d'ajouter une classe de maternelle 4 ans et, surtout, est-ce que c'est réaliste ? »

Le PQ n'est pas contre la maternelle 4 ans, fréquentée par plus de 2500 élèves actuellement, mais a l'intention de faire plutôt la promotion des centres de la petite enfance.

« ON VEUT DES CPE RENFORCÉS »

« On veut des CPE renforcés. On a vu une multiplication anarchique des garderies privées, commerciales, à but lucratif, aux dépens des centres de la petite enfance, alors qu'année après année, on voit très bien que les évaluations montrent que la qualité est supérieure dans les CPE », a dit Véronique Hivon.

La députée de Joliette s'en est également prise à une autre proposition de la CAQ, soit celle d'abolir les commissions scolaires pour les remplacer par des centres de services.

Le PQ n'a pas l'intention de toucher aux commissions scolaires et cette idée de la CAQ n'est rien de moins qu'une « déclaration de guerre » à la communauté anglophone de la province, estime-t-elle.

« [Cette communauté] tient à ses institutions, tient à ses commissions scolaires anglophones qui sont proches de leurs communautés et qui assurent ces services fondamentaux adaptés à leur réalité linguistique, culturelle. Elles sont pour eux un joyau et elles le défendent comme la prunelle de leurs yeux. »

CANDIDATE AUX PROCHAINES ÉLECTIONS

La députée péquiste a en outre assuré qu'elle serait candidate aux prochaines élections provinciales, malgré les départs survenus cette semaine au Parti québécois.

« Je vais me présenter, complètement, passionnément, je vais être là », a-t-elle promis.

Les députés Alexandre Cloutier, Nicole Léger et Agnès Maltais ont annoncé mardi leur retrait de la vie politique.

« C'est trois collègues que j'aime beaucoup. Ce n'est pas une énorme surprise, chacun a exposé très clairement les raisons pour lesquelles il quitte [la politique] », a dit Véronique Hivon.

Elle estime qu'il y a un « grand renouveau » au PQ et a cité à titre d'exemple la candidature annoncée hier de Nathalie Leclerc dans la circonscription de Charlevoix-Côte-de-Beaupré.

« La politique, c'est fait de beaucoup de changements, je pense qu'il y a beaucoup de belles choses qui s'en viennent », a-t-elle conclu.