Le CPE Guy-Favreau, qui était menacé de fermeture, est sauvé

Lia Lévesque

La Presse Canadienne

Le CPE du principal édifice fédéral à Montréal, le Complexe Guy-Favreau, qui risquait la fermeture à cause d'un loyer qui était passé de 0 $ à 190 000 $ par année, n'est plus menacé. Il vient d'obtenir l'aide financière dont il avait besoin, assurant ainsi son avenir à court et moyen termes, a appris La Presse canadienne.