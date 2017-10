 Nouvelle école derrière un terminal pétrolier: une proposition «déconnectée», dénonce Valérie Plante 

«Ça montre qu'on est déconnecté ce que ça veut dire avoir une école», a réagi Valérie Plante à la suite du reportage de La Presse sur les propositions de terrains de Montréal pour l'aménagement de nouvelles écoles. On y apprenait que la majorité des endroits proposés à la CSDM sont considérés comme «non développables» en raison de leur proximité de lignes électriques, autoroutes ou se trouvent en zone industrielle. «Ce ne sont pas des milieux de vie. Idéalement, une école se trouve où il y a des résidents, pas sous des lignes à haute tension», a dit Valérie Plante.

Reconnaissant que la majorité des terrains vacants de Montréal sont contaminés, l'aspirante mairesse y voit une raison de plus de mieux planifier les développements immobiliers, en prévoyant en amont la construction d'écoles. Elle cite en exemple les terrains de l'ancien hippodrome où Montréal projette l'ajout de 5000 logements. Projet Montréal souhaite que trois écoles y soient construites.

Coderre dénonce la CSDM

Denis Coderre n'a pas apprécié de voir la CSDM dénoncer publiquement une liste de terrains envisagée par la métropole pour la construction de nouvelles écoles.

«On commence à nous casser du sucre sur le dos. Il y en a qui s'invitent dans la campagne pour des raisons propres à eux», a dénoncé Denis Coderre, lors d'une rencontre publique de son comité exécutif.

Au moment où la métropole réclame le pouvoir de construire les écoles, le maire sortant a assuré qu'il n'était pas question d'en aménager sur des terrains dangereux. «Quand j'ai dit "donnez-nous la capacité de faire les écoles", c'est clair qu'on va le faire dans des milieux de vie où ça compte. Il n'est pas question qu'on joue avec sécurité des gens. C'est cousu de fil blanc ces réactions. On est capables de poser des gestes pour avoir des écoles et on veut travailler en ce sens. On a à coeur le bien-être», a dit le maire sortant.

Il n'a toutefois pas commenté directement la liste envoyée par la Ville de Montréal à la CSDM ni justifié cet envoi.