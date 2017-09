Frais aux parents: les commissions scolaires craignent de s'incriminer

La Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) lui demande de trouver une mesure pour que ses membres soient « complètement dédouanés » concernant les pratiques passées de facturation.

Plus tôt cette semaine, Sébastien Proulx a demandé à la FCSQ et à la Fédération des comités de parents - tout comme à leurs pendants anglophones - de « faire un examen complet de ce qui devrait être fourni par les écoles et de ce qui pourrait être facturé aux parents ». Il leur a réclamé « des propositions concrètes visant à mieux baliser le principe de la gratuité scolaire et à uniformiser les pratiques dans le réseau ».

La FCSQ accepte ce mandat mais elle s'inquiète des impacts possibles sur le recours collectif contre les commissions scolaires au sujet de frais jugés abusifs et illégaux. Elle craint qu'en statuant sur ce qui devrait être payé par l'État et non les parents, elle ne donne raison aux plaignants. « C'est comme si j'avoue qu'il y avait eu de mauvaises pratiques », a résumé son président, Alain Fortier, en entrevue à La Presse vendredi.

Dans ce contexte, « on essaie d'explorer comment on peut se dédouaner du passé pour être capable de regarder vers l'avenir. Est-ce que c'est une déclaration légale ? Une balise du mandat qui permet de ne pas toucher à ce qui est impliqué dans le recours collectif ? En toute franchise, je ne sais pas comment on va faire. C'est pour ça que je sens le besoin d'explorer ça avec le ministre pour avoir les coudées franches » dans l'exercice du mandat.

À défaut d'une mesure protégeant les commissions scolaires, « on va accepter (le mandat) mais on va avancer avec toute la timidité nécessaire », a-t-il dit. « C'est comme si on va toujours être étouffés dans le travail qu'on a à faire. »