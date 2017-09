Mort de Gretta Chambers, ex-chancelière de McGill

L'ex-chancelière de l'Université McGill et journaliste québécoise Gretta Chambers s'est éteinte hier, à Montréal, à l'âge de 90 ans.

Mme Chambers a été rédactrice du quotidien The Gazette pendant près de 25 ans et a également été journaliste à la CBC.

Soeur du philosophe Charles Taylor, coprésident de la commission Bouchard-Taylor, Mme Chambers était elle-même diplômée en science politique de l'Université McGill.

Elle a occupé le poste de gouverneur de l'institution montréalaise entre 1978 et 1988, puis en a été la chancelière, de 1991 à 1999. Gretta Chambers a été la première femme à occuper cette fonction.