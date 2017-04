Des investissements de 35 millions pour l'UQAM

D'ici au plus tard 2020, le visage de l'université devrait avoir considérablement changé. Le clocher Saint-Jacques, en quelque sorte l'emblème de l'établissement, sera restauré dans les trois prochaines années au coût de 15 millions de dollars, dont 13,5 millions proviennent du gouvernement du Québec.

«Jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas faire autre chose que de l'entretenir pour qu'il soit sécuritaire. Mais il a besoin de rénovation et c'est ce qu'on va faire. On va lui redonner son air de jeunesse», dit le recteur Robert Proulx.

La ville de Montréal investit quant à elle dans des travaux d'aménagement autour des pavillons Judith-Jasmin et Hubert-Aquin de l'UQAM.

«On va aménager la place Pasteur pour qu'elle soit conviviale, accueillante», précise le maire Denis Coderre, qui explique que le réaménagement facilitera par exemple la fermeture de la rue Saint-Denis pour des évènements spéciaux. «Ce sera propice aux discussions, les gens vont se l'approprier», espère-t-il. Du côté de la rue Sainte-Catherine, le parvis de Notre-Dame-de-Lourdes sera également refait.

Au plan académique, Québec et Ottawa injectent 11,16 millions dans quatre projets distincts : un Centre de diffusion de la recherche et de la création, l'aménagement d'un lieu pour la recherche et la création en arts médiatiques, l'aménagement d'un centre de consultation de livres rares et la mise à niveau de l'infrastructure électromagnétique pour un centre de données de recherche.