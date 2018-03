Les grands disparus de 2012

Donna Summer Née le 31 décembre 1948 Morte le 17 mai Profession: chanteuse

Diva du disco, Donna Summer est morte du cancer à l'âge de 63 ans. Elle avait dominé les palmarès dans les années 70 et 80 avec des succès mondiaux comme Love to Love You Baby, Last Dance et On the Radio.

Pendant la vague disco, Donna Summer a été la seule artiste à porter trois albums doubles au sommet des palmarès.