Après l'Empire State Building, la Maison-Blanche et l'Opéra de Sydney, quel immeuble devrait être reproduit par la collection « architecture » de la compagnie Lego ? La majorité des internautes qui a répondu au sondage du géant du jouet en début d'année a choisi... Habitat 67. Ne reculant devant aucun défi (hum!), nous avons décidé de réaliser notre propre version plastique de l'icône montréalaise en béton. La voici. Pour concevoir cette réplique, nous avons fait appel à une experte: Nathalie Boucher, membre du club QueLUG, célèbre sur la planète Lego pour sa reproduction admirable du World Trade Center et ses collaborations avec le Centre de design de l'UQAM et le Zoo de Granby. Cliquez et glissez votre souris de gauche à droite pour faire tourner la maquette: