Le MTQ n'en fait pas assez pour améliorer son expertise

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) n'en fait pas assez pour renforcer son expertise interne et se conformer aux recommandations émises il y a deux ans par la commission Charbonneau sur la corruption dans l'industrie de la construction.

Dans son deuxième rapport annuel, publié la semaine dernière, un comité de suivi formé d'experts indépendants estime que le MTQ, maintenant appelé ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET), n'a pas pris de mesures concrètes pour « accélérer l'embauche de techniciens et d'ingénieurs » déjà prévue pour 2017 et « se doter d'un plan d'amélioration pour les années subséquentes ».

Il s'agit de la plus importante des quatre recommandations adressées directement au MTQ par la commission Charbonneau dans un rapport publié il y a maintenant deux ans. En 2016, le comité indépendant de suivi de ces recommandations avait déploré « le manque d'efforts déployés afin d'augmenter l'expertise interne du MTQ », dont l'absence « rend le MTQ plus vulnérable à la corruption et à la collusion ».

Un an plus tard, le comité s'est contenté de citer un rapport récent de la Vérificatrice générale du Québec qui indiquait en juin que le Ministère n'atteindrait probablement pas sa cible de 2017. La recommandation de la commission Charbonneau sur l'expertise interne du MTQ fait partie des 24 recommandations (sur 60) qui ne montrent aucun signe de mise en oeuvre de la part du gouvernement du Québec.

CRITIQUE RÉCURRENTE

Le manque d'expertise interne dans les rangs du ministère des Transports fait débat depuis plusieurs années. Dès 2011, le directeur de l'unité anticollusion au sein du MTQ, l'ex-policier Jacques Duchesneau, déplorait que les ingénieurs de l'État soient « cantonnés dans des tâches administratives », alors que la presque totalité des estimations de coûts pour les contrats du Ministère était confiée à des firmes de génie-conseil privées.

En juin dernier, la Vérificatrice générale du Québec sonnait à nouveau l'alarme. Dans son rapport, elle estimait que, « dans le contexte où le ministère demeure vulnérable sur le plan de l'expertise », la capacité du MTQ à encadrer adéquatement le travail de ces firmes « soulève des préoccupations ».

La commission Charbonneau a enquêté durant quatre ans sur l'industrie de la construction, son infiltration par le milieu interlope, son rôle dans le financement des partis politiques et ses liens avec les élus municipaux et provinciaux. Elle s'est aussi penchée sur l'étendue des responsabilités confiées principalement au secteur privé par le MTQ.

En cours de travaux, la commission a révélé les ficelles d'un cartel d'entreprises qui a régné pendant des années sur les contrats d'asphalte au Québec. Elle a aussi exposé en détail les pratiques de financement illégal des partis politiques par des entrepreneurs et des grandes firmes d'ingénierie privées du Québec, qui obtiennent une part importante des contrats du MTQ.

Un lien évident a été établi entre ce financement illégal et des contrats d'ingénierie et de construction dans le milieu municipal. Mais la Commission n'a pas établi de lien direct entre le financement illégal des partis politiques et les contrats obtenus du MTQ.

Dans son rapport final de novembre 2015, la commission Charbonneau a néanmoins formulé quatre recommandations concernant directement le MTQ (voir capsules ci-contre).

PAS QU'UNE QUESTION DE CHIFFRES

Dans sa réponse au rapport de la Vérificatrice générale du Québec, en juin dernier, le MTQ a affirmé que « les efforts consentis entre octobre 2011 et mars 2017 ont permis de faire passer le nombre d'ingénieurs à l'emploi du ministère de 557 à 910, une augmentation de 62 % ».

Pour le président de l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ), Marc-André Martin, « le renforcement de l'expertise interne ne se calcule pas en nombre d'ingénieurs. Ça se calcule en qualité et par notre capacité d'aller chercher les gens dont on a besoin ».

Selon lui, seulement 6 % des nouveaux ingénieurs embauchés depuis 2015 comptent au moins 10 ans d'expérience. De plus, assure-t-il, l'augmentation des effectifs d'ingénieurs et de techniciens n'a entraîné aucune diminution des contrats d'ingénierie attribués par le MTQ à des firmes privées, depuis 2011.