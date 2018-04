(Québec) Alexandre Bissonnette voulait tuer plus de monde le soir du 29 janvier 2017 à la mosquée de Québec, selon une intervenante en santé mentale à qui le tueur s'est confié en prison.

«Il regrette de ne pas avoir tué plus de personnes. Il aurait aimé tuer plus de personnes», a expliqué dans un rapport Guylaine Cayouette, qui travaille avec les prisonniers au Centre de détention de Québec.

La rencontre a eu lieu le 20 septembre dernier, dans le bureau de l'infirmière. D'emblée, Bissonnette affirme qu'il se souvient de tout ce qui s'est passé le soir de l'attentat, contrairement à ce qu'il a affirmé le lendemain. Il veut se confier.

«Il est tanné de jouer un rôle. Il me dit: Ce n'est pas vrai que je ne me souviens pas. Je me souviens de tout (...) J'aurais pu tuer n'importe qui. Je cherchais la gloire», écrit l'intervenante dans un rapport déposé en preuve au procès de Bissonnette.

Celui qui risque 150 ans de prison ferme s'est alors mis à mimer la scène du 29 janvier 2017. Il a expliqué à l'intervenante comment son fusil s'est enrayé. «J'ai haussé les épaules comme pour faire comme si c'était une blague, les gens avaient l'air soulagé.»

Puis il raconte comment il a alors saisi son pistolet pour les tirer à bout portant, avant d'entrer dans la mosquée pour faire son carnage.

Il voulait aussi mourir à 27 ans, comme une de ses idoles, a-t-il dit à Mme Cayouette.

Le rapport de l'intervenante à été déposée par la Couronne, qui veut convaincre le juge François Huot de donner une peine exemplaire à Bissonnette.

Les représentations sur la peine vont se poursuivre jusqu'à la semaine prochaine.