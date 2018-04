Tuerie à Québec : Azzedine Soufiane est mort en héros

(Québec) Azzedine Soufiane, l'une des six victimes de la tuerie à la grande mosquée de Québec, est mort en héros. Les images filmées le soir du carnage montrent clairement l'épicier de 57 ans sauter sur Alexandre Bissonnette pour tenter de l'arrêter.

Les images montrent qu'après avoir abattu deux hommes à l'extérieur de la mosquée - Ibrahima Barry et Mamadou Tanou Barry - Bissonnette est entré à l'intérieur.

Mais on voit aussi clairement l'acte héroïque de M. Soufiane. La bravoure de l'homme avait été racontée par certains témoins. Les images de la tuerie, diffusées mercredi au palais de justice de Québec sont claires : l'homme est mort en héros.

Les images insoutenables captées par les caméras en fonction le 29 janvier 2017 ont été diffusées pour une première fois, mercredi au palais de justice de Québec. On y voit un Alexandre Bissonnette méthodique, qui agit seul, recharger son arme à plusieurs reprises et s'acharner sur ses victimes.

C'est à ce moment que M. Soufiane décide de charger le tireur. Il tente de convaincre d'autres fidèles de venir avec lui. Dans le feu de l'action, il décide finalement de charger seul. On le voit sauter sur Bissonnette pour l'empoigner. L'épicier, qui est beaucoup plus costaud que le tireur, passe à un cheveu de réussir. Mais Bissonnette se dégage.

«Faisant preuve d'un courage indescriptible, il a choisi lui-même de charger Alexandre Bissonnette, a expliqué devant la cour le procureur de la Couronne, Me Thomas Jacques. Celui-ci arrivera à se dégager avant d'abattre froidement Azzedine Soufiane.»

Bissonnette tire ensuite plusieurs balles sur Soufiane.

Pas de deuxième tireur

Les images captées le soir de l'attentat permettent aussi de détruire la théorie d'un deuxième tireur, qui avait été nourrie par l'arrestation d'un deuxième suspect le soir même de l'attentat.

Mohamed Belkhadir était en train de déneiger les marches qui mènent à la mosquée au moment de l'attentat. Près de deux minutes après le départ de Bissonnette, on voit sur les images M. Belkhadir arriver sur les lieux. Il hésite à la vue des deux victimes affalées devant la porte de la mosquée.

Il se dirige vers elles, et décide d'entrer dans la mosquée. Il constate qu'un drame s'est produit et ressort. Dans un geste de compassion, il retire son manteau et le dépose sur le corps de Mamadou Tanou Barry.

«Il a posé le geste héroïque de se dévêtir lui-même dans la panique du moment afin de garder la victime au chaud», a expliqué Me Thomas Jacques, qui a commenté devant la Cour supérieure l'ensemble des neuf vidéos.

M. Belkhadir se relève et, à peu près au même moment, il aperçoit un homme courir vers lui juste devant la mosquée. Il fait nuit, M. Belkhadir est ébloui par les phares d'une voiture qui vient d'arriver devant le lieu de culte. Pris de peur, il s'enfuit.

L'homme qui court vers lui est un policier. C'est pourquoi il sera pris en chasse, et arrêté. «Il n'y a aucun lien avec Alexandre Bissonnette. Il a pris panique en voyant une arme à feu pointée dans sa direction», a noté le procureur de la Couronne.

«Alexandre Bissonnette a agi seul. L'ensemble de l'enquête le démontre. Le deuxième suspect n'a absolument rien à voir avec les gestes d'Alexandre Bissonnette», a ajouté l'avocat.