Montréal commémore l'attentat de la Grande mosquée de Québec

Environ 200 personnes étaient rassemblées à l'hôtel de ville pour souligner la fusillade survenue le 29 janvier 2017. « C'était important pour la population de Montréal d'être ensemble, d'honorer la mémoire de ceux qui ont perdu la vie et de celui qui sera handicapé pour la vie », a dit la mairesse Valérie Plante. Elle s'est dite heureuse de voir autant de personnes participer aux cérémonies. « Ça montre que l'amour est plus fort que la haine. »

Plutôt que livrer un discours devant les personnes réunies, Valérie Plante a décidé de lire un poème, en compagnie du chef de l'opposition, Lionel Perez, du président du comité exécutif, Benoit Dorais, et de la présidente du conseil municipal, Cathy Wong. La mairesse a ainsi dit vouloir laisser toute la place aux mémoires des six personnes tuées et de l'homme gravement blessé.

« Ibrahima, Mamadou, Khaled, Avdelkarim, Azzedine, Aboukaber, nous ne vous oublierons pas », a conclu Valérie Plante.

En point de presse, la mairesse ne cachait pas être encore ébranlée par l'attentat survenu il y a un an. «Je suis aussi une maman qui a dû expliquer à ses enfants ce qui s'est passé l'année dernière et on ne trouve pas les mots pour expliquer cet acte ignoble commis par un individu. Ça m'a beaucoup touchée comme parent et aujourd'hui, comme mairesse, je suis heureuse de pouvoir ouvrir les portes de l'hôtel de ville pour que les Montréalais puissent envoyer une pensée pour les familles qui vivent un grand deuil.»

Lionel Perez a quant à lui souligné l'importance de telles commémorations. «La tragédie a touché tout le Québec. On a un devoir, une obligation de se rappeler des familles des victimes. Il faut toujours se rappeler de dénoncer la haine, contre quelque personne, race ou religion. Ça fait partie de nos valeurs fondamentales.»

Le chef de l'opposition a souligné que l'attentat a tristement souligné qu'on n'est jamais à l'abri de tels événements. «On est dans une société ouverte, libre et tolérante, mais il peut y avoir des dérapages. Alors il faut toujours rester vigilants.»

Les corps policiers à travers le Québec notent une hausse du nombre de crimes haineux, Montréal n'étant pas épargnée. De janvier à octobre 2017, le SPVM a rapporté 215 haineux, soit pratiquement le double de l'année précédente.

La Commission des droits de la personne s'inquiète de l'augmentation des crimes haineux envers les communautés musulmanes. Celle-ci note que ces incidents touchent particulièrement les femmes. «Les femmes portant le hijab sont une cible visible et explicite d'actes motivés par la haine de la religion», déplore la Commission.